Пик паводка в Якутии завершён, сообщают СМИ 

В якутских водоёмах снижается уровень воды. Кроме того, спасателям удалось разрушить ледовый затор на Лене, передаёт ОТР.
По данным местного управления МЧС, уровень воды в Лене упал на четыре метра, благодаря чему ситуация в регионе начала стабилизироваться. В частности, утром 22 мая вода ушла из четырёх сельских поселений региона. Спасатели намерены покинуть район до 28 мая. А вот на Колыме уже начался ледоход: по реке растянулись льдины на расстояние в двести километров.
Из-за этого уровень водоёма постепенно повышается, а местные жители приступили к строительству защитных сооружений. Подтопление грозит и населённым пунктам в Магаданской области: здесь вода может размыть дороги и затопить земли сельхозназначения.