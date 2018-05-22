Почти 100 км дорог отремонтируют в Сергиево-Посадском районе до конца года

Почти 100 км дорог отремонтируют в Сергиево-Посадском районе до конца 2018 г., сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Дорожные службы Подмосковья начали ремонт дорог в Сергиево-Посадском районе. В этом году в муниципалитете заменят асфальтобетонное покрытие на более чем 50 участках дорог общей протяженностью 95 км. Ремонт муниципальной сети автодорог проведут с привлечением софинансирования из дорожного фонда Московской области», — говорится в сообщении.

По словам министра транспорта и дорожной инфраструктуры Игоря Трескова, которого цитирует пресс-служба, в Сергиево-Посадском районе запланирован ремонт 17 участков региональных дорог протяженностью порядка 75 км и 34 участков муниципальных дорог протяженностью 20 км с привлечением субсидий из дорожного фонда региона. В этом году объем субсидии на ремонт из регионального дорожного фонда в Сергиево-Посадском районе составил порядка 90 млн руб.

«По итогам народного голосования на портале «Добродел» в Сергиево-Посадском районе будет отремонтировано 11 участков автодорог: «Воронцово-Фролово» с 0 км по 5,1 км, «Иудино-Шубино» с 0 км по 2,7 км, «Гальнево-Яковлево» с 0 км по 4,1 км, «Подъезд к ферме» с 0 км по 0,6 км, «Рогачево-Семенково-Краснозаводск» с 0 км по 2,1 км, «Зубцово-Охотино» с 0 км по 3,4 км, Сергиев-Посад, ул. Валовая (0,38 км) и ул. Инженерная (0,59 км), дорога общего пользования по дер. Селково (1,83 км), дороги в дер. Язвицы (1,38 км) и в дер. Семенцево (0,32 км)», — рассказали в пресс-службе.

В пресс-службе отметили, что ремонтные работы начались на участках автодорог «Гальнево-Яковлево» с 0 км по 4,1 км и «Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец» с 17,7 км по 26,5 км. Также к ремонтным работам приступили на трех участках муниципальной сети автодорог: в дер. Быково (0,78 км), дер. Мутовки (0,34 км) и на дороге от села Абрамцево до дер. Быково (1,21 км).

«Большая часть работ по ремонту региональных дорог будет выполнена с применением износостойкой щебеночно-мастичной смеси», — цитирует пресс-служба генерального директора ГБУ МО «Мосавтодор» Владимира Цыцулина

В пресс-службе пояснили, что устройство асфальтобетонного покрытия завершено на четырех участках автодорог: «Жучки-Ахтырка» с 0 км по 1,7 км и «Ченцы -Выпуково-Богородское» с 0 км по 6,5 км, центральная дорога в/ч Сергиев Посад-14 от КПП до поворота к школе №12 (0,48 км) и в пос. Скоропусковский , на центральной дороге напротив д. 21А (0,09 км). На данных участках в ближайшее время будет нанесена дорожная разметка.

«Напомним, в 2017 г. в Сергиево-Посадском районе по областной программе ремонта заменили асфальтобетонное покрытие на 55 участках муниципальных и региональных дорог протяженностью 60 км», — добавили в пресс-службе.