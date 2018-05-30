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Власти США попросили жителей Гавайев не жарить зефир над жерлом извергающегося вулкана
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Власти США попросили жителей Гавайев не жарить зефир над жерлом извергающегося вулкана 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Некоторые жители Гавайев, похоже, свыклись с тем, что прямо у них под боком уже почти месяц извергается вулкан Килауэа. Люди осмелели и начали приближаться к потокам лавы, чтобы сделать селфи на их фоне. Кое-кто даже спросил у Геологической службы США, можно ли жарить над вулканом зефир.
"Скажите, насколько безопасно жарить зефир над кратером вулкана? При наличии длинной палки? Или в этом случае еда окажется ядовитой?", — такой запрос геологам отправил один из жителей Гавайев.
@USGSVolcanoes Is it safe to roast marshmallows over volcanic vents? Assuming you had a long enough stick, that is? Or would the resulting marshmallows be poisonous? @JimGriffith_SV @DrFunkySpoon
— Jay Furr (@jayfurr) 29 мая 2018 г.
Скорее всего, вопрос был шуточным, однако сотрудники Геологической службы США ответили на него серьезно.
"Хм… Мы вынуждены сказать: «Нет». Это небезопасно (Пожалуйста, не пытайтесь это сделать!). Если из кратеров исходит сернистый газ или сероводород, то зефир будет невкусным. А если смешать серную кислоту и сахар, получится довольно эффектная реакция", — ответили представители ведомства.
Erm…we're going to have to say no, that's not safe. (Please don't try!) If the vent is emitting a lot of SO2 or H2S, they would taste BAD. And if you add sulfuric acid (in vog, for example) to sugar, you get a pretty spectacular reaction.
— USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) 29 мая 2018 г.
Пользователя «Твиттера» этот ответ, однако, не удовлетворил.
"Хмм. Окей, а если пожарить на нем сосиски?", — спросил мужчина.
Hmm. Okay, what about roasting hot dogs?
— Jay Furr (@jayfurr) 29 мая 2018 г.
Килауэа — один из самых активных вулканов мира. Он непрерывно извергается с 1983 года, но в начале мая после серии землетрясений начал буквально заливать все вокруг магмой. Округ, близ которого расположен вулкан, объявлен зоной стихийного бедствия. Из нее эвакуированы более двух тысяч человек.
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