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Почему Гавайи горят синим пламенем?
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Почему Гавайи горят синим пламенем? 

Популярная механика 14 минут назад
Фото: Популярная механика
На Гавайях уже почти месяц, с четвертого мая извергается один из самых активных вулканов планеты — Килауэа. Сначала пузырь магмы поднялся далеко от кальдеры; давление жидкости спровоцировало образование множества трещин, через которые на поверхность острова, в том числе на проезжие дороги; за три недели лава разрушила два десятка жилых домов и столько же хозяйственных построек, жители были эвакуированы. Кроме того, на фотографиях с острова, сделанных Геологической службой США, ученые заметили синее пламя, вырывающееся из-под Земли.
Само пламя ученые объясняют горением метана, который выделился в процессе термического разложения древесины без доступа кислорода. Когда потоки лавы накрыли лес, стволы и ветви деревьев начали разрушаться, но не гореть — под слоем лавы и камней не было кислорода — а разлагаться анаэробно, выделяя, в числе других продуктов, метан. Высвобождаясь через трещины в земле, газ воспламеняется, потому что вокруг очень горячо. Синеватый оттенок газа объясняется примесью угарного газа; этот же газ же придает голубоватый оттенок пламени домашней газовой плиты.
Газ может накапливаться под землей и взрываться в результате повышения температуры и, как следствие, давления; взрыв может повлечь человеческие жертвы, опасаются власти штата Гавайи. Пока же от извержения Килауэа никто не погиб и пострадал только один человек — мужчина вышел на балкон, попал под брызги раскаленной лавы и был госпитализирован с ожогами.
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