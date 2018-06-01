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Отказавшимся от эвакуации из-за извержения вулкана жителям Гавайев пригрозили арестом
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Отказавшимся от эвакуации из-за извержения вулкана жителям Гавайев пригрозили арестом 

Газета.Ru 35 минут назад
Фото: Ведомости
Власти Гавайев издали распоряжение о принудительной эвакуации жителей острова из-за извержения вулкана Килауэа, угрожающего жилым домам, сообщает CNN.
Обитателям в зоне риска порекомендовали завершить эвакуацию до вечера 1 июня. После этого спасатели не намерены помогать кому-либо выбираться из районов повышенной опасности, говорится в сообщении Агентства гражданской обороны округа Гавайи.
Извержение вулкана Килауэа на Гавайях продолжается уже 4 недели. В твиттере Геологической службы США сообщается, что 31 мая лавой оказалось покрыто 5,5 миль2 (14 км2), а температура достигает 1115° С. Помимо раскаленной лавы опасность также представляют вулканический смог и частички вулканического пепла.
Ранее сообщалось, что на Гавайях образовалось ядовитое облако из-за извержения вулкана.
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