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На Гавайях возникла угроза утечки ядовитого газа
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На Гавайях возникла угроза утечки ядовитого газа 

Российская Газета 42 минуты назад
Фото: ТАСС
Потоки лавы, которую извергает вулкан Килауэа на востоке Гавайев, приблизились к геотермальной электростанции.
Раскаленная масса из расплавленных горных пород может попасть в колодец, после чего выделится ядовитый газ. А рядом с электростанцией находятся несколько поселков. ТАСС напоминает, что извержение вулкана началось 3 мая. Спустя две недели его активность возросла. На острове был объявлен самый высокий уровень тревоги — красный.
Власти эвакуировали более 10 тысяч человек. Президент США Дональд Трамп объявил территорию зоной бедствия. Штат получит федеральную помощь.
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