На Гавайях объявили обязательную эвакуацию из-за извержения вулкана Килауэа

МОСКВА , 1 июн — РИА Новости . Власти американского штата Гавайи объявили об обязательной эвакуации жителей нескольких районов в связи с извержением вулкана Килауэа, сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства округа Гавайи.

"Обязательной эвакуации подлежит селение Леилани-Эстейтс . У жителей есть время до 12.00, завтра, в пятницу, 1 июня (01.00 мск субботы), чтобы покинуть зону обязательной эвакуации", — говорится в сообщении.

По данным заявления, те, кто решат остаться в опасной зоне, должны быть готовы к тому, что экстренные службы могут не ответить на их вызовы и не приехать.

Представитель Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям заявил, что отказавшиеся от эвакуации жители могут быть арестованы. Ранее эвакуация была добровольной.