Ещё
На Гавайях из-за активности вулкана пришлось экстренно закупорить скважины геотермальной электростанции (ВИДЕО)
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Гавайях из-за активности вулкана пришлось экстренно закупорить скважины геотермальной электростанции (ВИДЕО) 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Раскаленная лава из извергающегося вулкана Килауэа на Большом острове Гавайев практически добралась до местной геотермальной электростанции Puna Geothermal Venture (PGV). Рабочие вынуждены были остановить работу станции, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс токсичных газов. Предприятие обеспечивает около 25% электроэнергии острова.
Как передает
The Guardian, персонал станции работал всю ночь, чтобы обезопасить 11-ю, последнюю скважину. Лава, вытекающая из трещины в земле, подошла к ней на 200-300 метров.
Глубина геотермальных скважин PGV составляет 1829-2438 метров, тепло из них доставляется на поверхность в виде пара или горячей воды и используется для запуска турбин и производства электроэнергии.
Сам завод предусмотрительно закрыли незадолго до 3 мая, когда началось извержение из вновь открывшейся трещины в земле. В течение недели с завода вывезли в безопасное место около 60 000 галлонов (около 230 тысяч литров) легковоспламеняющегося пентана. На прошлой неделе власти штата заявляли, что скважины зальют холодной водой и закупорят железными пробками.
Последнее на данный момент извержение Килауэа наблюдалось около 18 часов по местному времени в понедельник, 21 мая, сообщили в Обсерватории Гавайских вулканов ( Примерно в 5 км к востоку от завода на побережье лава двумя потоками сбегала в океан. При реакции с морской водой в небо вздымались ядовитые облака кислотных паров c мелкими стеклоподобными частицы. Температура лавы достигала 1000 градусов по Цельсию.
Если рядом оказался бы люди, ядовитым воздухом им бы разъело глаза, нос, дыхательные пути и кожу, предупредили в департаменте здравоохранения штата Гавайи. В 2000 году именно так погибли два человека, которые не испугались предостережений и решили остаться на побережье.
Еще одна опасность — возможность взрыва метана, который накопился над сгнившими растениями в различных впадинах. «Это довольно большая опасность в районах с зарослями — взрывы могут происходить даже вдали от потока лавы», — поясняет геолог Джунет Бабб из USGS.
Геологи отмечают, что извержение Килауэа, которое привело к образованию около двух десятков лавово-извергающих трещин, сейчас вступило в еще более яростную фазу, в ходе которой большие объемы расплавленной породы сочатся из земли.
В результате извержения на острове разрушены как минимум 44 дома и других строения в районе Пуна. В минувшую субботу серьезное ранение получил мужчина, когда из трещины в него вылетел кусок расплавленной породы размером с тарелку.
Из своих домов эвакуированы около 2 тысяч человек. Ожидается, что эвакуация продолжится, так как вулкан признаков засыпания пока не проявляет.
Геологи полагаются, что текущий цикл активности одного из самых мощных в мире вулканов — может стать самым продолжительным в этом столетии. Для сравнения, в 1955 году извержение Килауэа длилось 88 дней, напоминает Reuters.
Newsru.com: последние новости
В аэропорту Гаваны разбился Boeing с сотней пассажиров на борту СК возбудил уголовное дело о халатности глав сел Якутии во время паводка Увеличилось число жертв авиакатастрофы на Кубе: умерла выжившая при крушении Boeing-737 женщина
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США пригрозили закрыть небо для России173
Порошенко угодил в скандал с сестрой жены118
Тест: Сможете ответить на школьные вопросы?23
В Москву придут заморозки18
Названы причины «ада» под Горловкой175
Видео
01:41
В Москву придут заморозки
Общество Новости Москвы
01:36
CNBC рассказал о провале «ракеты Путина»
Оружие Наука и техника
04:42
США пригрозили закрыть небо для России
США В мире
01:09
Путин встретился с президентом Болгарии
Политика Люди
01:18
Названы причины «ада» под Горловкой
Украина В мире
01:48
Кудрин получил новый пост
Политика Экономика
01:39
«Керченский мост — это вражеская инфраструктура»
Украина В мире
01:48
Необычная бронемашина попала на видео
Армия Оружие
01:15
Порошенко призвал остановить «Северный поток — 2»
Экономика
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение