На Гавайях из-за активности вулкана пришлось экстренно закупорить скважины геотермальной электростанции (ВИДЕО)

Раскаленная лава из извергающегося вулкана Килауэа на Большом острове Гавайев практически добралась до местной геотермальной электростанции Puna Geothermal Venture (PGV). Рабочие вынуждены были остановить работу станции, чтобы предотвратить неконтролируемый выброс токсичных газов. Предприятие обеспечивает около 25% электроэнергии острова.

Как передает

The Guardian , персонал станции работал всю ночь, чтобы обезопасить 11-ю, последнюю скважину. Лава, вытекающая из трещины в земле, подошла к ней на 200-300 метров.

Глубина геотермальных скважин PGV составляет 1829-2438 метров, тепло из них доставляется на поверхность в виде пара или горячей воды и используется для запуска турбин и производства электроэнергии.

Сам завод предусмотрительно закрыли незадолго до 3 мая, когда началось извержение из вновь открывшейся трещины в земле. В течение недели с завода вывезли в безопасное место около 60 000 галлонов (около 230 тысяч литров) легковоспламеняющегося пентана. На прошлой неделе власти штата заявляли, что скважины зальют холодной водой и закупорят железными пробками.

Последнее на данный момент извержение Килауэа наблюдалось около 18 часов по местному времени в понедельник, 21 мая, сообщили в Обсерватории Гавайских вулканов ( Примерно в 5 км к востоку от завода на побережье лава двумя потоками сбегала в океан. При реакции с морской водой в небо вздымались ядовитые облака кислотных паров c мелкими стеклоподобными частицы. Температура лавы достигала 1000 градусов по Цельсию.

Если рядом оказался бы люди, ядовитым воздухом им бы разъело глаза, нос, дыхательные пути и кожу, предупредили в департаменте здравоохранения штата Гавайи. В 2000 году именно так погибли два человека, которые не испугались предостережений и решили остаться на побережье.

Еще одна опасность — возможность взрыва метана, который накопился над сгнившими растениями в различных впадинах. «Это довольно большая опасность в районах с зарослями — взрывы могут происходить даже вдали от потока лавы», — поясняет геолог Джунет Бабб из USGS.

Геологи отмечают, что извержение Килауэа, которое привело к образованию около двух десятков лавово-извергающих трещин, сейчас вступило в еще более яростную фазу, в ходе которой большие объемы расплавленной породы сочатся из земли.

В результате извержения на острове разрушены как минимум 44 дома и других строения в районе Пуна . В минувшую субботу серьезное ранение получил мужчина, когда из трещины в него вылетел кусок расплавленной породы размером с тарелку.

Из своих домов эвакуированы около 2 тысяч человек. Ожидается, что эвакуация продолжится, так как вулкан признаков засыпания пока не проявляет.