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Взрыв на заводе в Беларуси: есть пострадавшие
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Взрыв на заводе в Беларуси: есть пострадавшие 

Мир24 1 час назад
Четыре человека пострадали, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на МЧС республики.
ЧП произошло во вторник, 22 мая, в административно-производственном здании НПО «Алкид» в деревне Королев Стан в Минском районе.
После взрыва возник пожар, его локализовали. На месте ЧП работают спасатели и правоохранители.
Все пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы. Из них двое находятся в реанимации.
Накануне взрыв произошел в одном из кафе в Баку. Три человека погибли. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа.
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