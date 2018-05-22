Взрыв на заводе в Беларуси: есть пострадавшие

Четыре человека пострадали, сообщает агентство «Белта» со ссылкой на МЧС республики.

ЧП произошло во вторник, 22 мая, в административно-производственном здании НПО «Алкид» в деревне Королев Стан в Минском районе.

После взрыва возник пожар, его локализовали. На месте ЧП работают спасатели и правоохранители.

Все пострадавшие в результате инцидента были госпитализированы. Из них двое находятся в реанимации.

Накануне взрыв произошел в одном из кафе в Баку . Три человека погибли. Предварительно, причиной взрыва стала утечка газа.

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