Пресс-служба губернатора: в Зауралье ситуация с пожарами вблизи населенных пунктов стабилизирована

Пожарные продолжают работать в режиме ЧС Ситуация с пожарами вблизи населенных пунктов стабилизирована, сообщает пресс-служба губернатора со ссылкой на региональное управления МЧС России . Спасатели и лесопожарные формирования контролируют обстановку и несут службу в усиленном режиме.

В полдень в области зарегистрировано три природных пожара: два на территории Щучанского района и один — на территории Варгашинского района, он ликвидирован силами ГКУ «Варгашинское лесничество» и лесопожарными формированиями лесопользователя.

— Что касается территории вблизи села Мыркайского Мишкинского района, то здесь полностью ликвидировать пожар удалось вчера к 21:05, — сообщают в ведомстве.

Ми-8, вылетевший тушить пожар, за день на горящие участки в Щучанском районе сбросил 48 тонн воды. Сегодня вертолет также задействуют для мониторинга ситуации. Накануне в пострадавшие от огня поселки выехали сотрудники управления реабилитации территорий и защиты населения, чтобы оценить ущерб от пожара и уточнить списки пострадавших от пожара. На ближайшем заседании правительства будет решен вопрос с компенсациями.