Дожди в Дагестане нанесли ущерб 80 га сельхозугодий и повредили около 2 км дорог

"Самые обильные осадки в период с 14:30 по 15:00 мск 21 мая наблюдались в Левашинском районе. По нашей информации, в четырех населенных пунктах [Наскент, Уллуая, Карлабкинский и Эбдалаинский] произошло частичное повреждение внутрисельских дорог [около 2 км], одного самодельного пешеходного моста, а также нанесен ущерб сельхозугодиям на площади около 80 га", — сказал Казимагамедов на совещании по вопросам ликвидации последствий стихии.

По его словам, жертв, разрушений домов, нарушений жизнеобеспечения в населенных пунктах этих районов нет. «Создана муниципальная комиссия по оценке ущерба, которая уже приступила к работе. В селе Акуша подтоплены придомовая территория и первый этаж здания районного Пенсионного фонда. В данное время вода сошла», — сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы и правительства республики со ссылкой на начальника главка МЧС.

Глава правительства Дагестана Артем Здунов взял под личный контроль ликвидацию последствий ливней в Акушинском и Левашинском районах. «Необходимо в этих районах организовать взаимодействие с муниципальными образованиями по оказанию всесторонней помощи в ликвидации последствий прохождения неблагоприятных погодных явлений», — отметил он.

Ливни с градом характерны для горных районов Дагестана в летнее время. В ближайшие дни ожидаются слабые осадки, сообщил ТАСС начальник Дагестанского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Абдулгалим Дадашев.