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Единственный в Непале международный аэропорт продлил режим работы
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Единственный в Непале международный аэропорт продлил режим работы 

ИА Синьхуа 45 минут назад
Катманду, 22 мая /Синьхуа/ — Для смягчения проблемы с перегруженностью взлетно-посадочной полосы единственный в Непале международный аэропорт Трибхуван в Катманду с понедельника продлил режим работы на 2 с половиной часа, теперь аэропорт будет работать 21 час в сутки.
До этого аэропорт непальской столицы работал с 06:00 до 00:30 по местному времени. После перехода на новый график работы аэропорт будет закрываться в 03:00.
Согласно данным администрации аэропорта, проектная мощность международного терминала по приему пассажиров составляет 1340 человек в час, однако в настоящее время терминал фактически принимает 2700 человек.
В международном аэропорту Трибхуван два терминала — для внутренних и международных рейсов. В аэропорту приземляются и взлетают самолеты 20 непальских и 19 международных авиакомпаний.
Один из сотрудников администрации аэропорта на днях в интервью корр. Синьхуа отметил, что уже обыденной стала ситуация, когда в часы пиковых нагрузок авиалайнеры кружат в воздухе над Катманду по полчаса в ожидании разрешения на посадку. При плохих погодных условиях или ЧП на взлетно-посадочной полосе самолеты ждут по один-два часа, иногда им даже приходится улетать обратно.
Как отмечают в администрации аэропорта, учитывая начало туристического сезона, даже при продлении режима работы аэропорта потребуется множество усилий для решения проблем с перегруженностью ВПП. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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