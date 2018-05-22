Единственный в Непале международный аэропорт продлил режим работы

Катманду , 22 мая / Синьхуа / — Для смягчения проблемы с перегруженностью взлетно-посадочной полосы единственный в Непале международный аэропорт Трибхуван в Катманду с понедельника продлил режим работы на 2 с половиной часа, теперь аэропорт будет работать 21 час в сутки.

До этого аэропорт непальской столицы работал с 06:00 до 00:30 по местному времени. После перехода на новый график работы аэропорт будет закрываться в 03:00.

Согласно данным администрации аэропорта, проектная мощность международного терминала по приему пассажиров составляет 1340 человек в час, однако в настоящее время терминал фактически принимает 2700 человек.

В международном аэропорту Трибхуван два терминала — для внутренних и международных рейсов. В аэропорту приземляются и взлетают самолеты 20 непальских и 19 международных авиакомпаний.

Один из сотрудников администрации аэропорта на днях в интервью корр. Синьхуа отметил, что уже обыденной стала ситуация, когда в часы пиковых нагрузок авиалайнеры кружат в воздухе над Катманду по полчаса в ожидании разрешения на посадку. При плохих погодных условиях или ЧП на взлетно-посадочной полосе самолеты ждут по один-два часа, иногда им даже приходится улетать обратно.

Как отмечают в администрации аэропорта, учитывая начало туристического сезона, даже при продлении режима работы аэропорта потребуется множество усилий для решения проблем с перегруженностью ВПП. —0—