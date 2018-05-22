Заминированный автомобиль взорвался в Кандагаре

В одном из районов афганского города Кандагар произошёл взрыв заминированного автомобиля, сообщает Tolo News.

По словам пресс-секретаря губернатора Дауда Ахмади, автомобиль взорвался раньше, чем взрывное устройство можно было обезвредить.

Отмечается, что в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие среди гражданских лиц и правоохранителей, но их точное число неизвестно.