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Заминированный автомобиль взорвался в Кандагаре
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Заминированный автомобиль взорвался в Кандагаре 

RT на русском 1 час назад
В одном из районов афганского города Кандагар произошёл взрыв заминированного автомобиля, сообщает Tolo News.
По словам пресс-секретаря губернатора Дауда Ахмади, автомобиль взорвался раньше, чем взрывное устройство можно было обезвредить.
Отмечается, что в результате взрыва есть жертвы и пострадавшие среди гражданских лиц и правоохранителей, но их точное число неизвестно.
Ранее сообщалось, что на юге Афганистана застрелили пятерых специалистов, проводивших осмотр места строительства газопровода Туркменистан — Афганистан — Пакистан — Индия (ТАПИ).
RT на русском: последние новости
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