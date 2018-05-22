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Взрыв произошел на заводе в Беларуси
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Взрыв произошел на заводе в Беларуси 

Российская Газета 1 час назад
Взрыв произошел во вторник на заводе по производству гидроизоляционных и кровельных мастик под Минском. Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на следователей.
По информации агентства, пострадали четыре человека, все они были госпитализированы. О степени тяжести их состояния не сообщается.
Известно, что инцидент произошел утром в административно-производственном здании НПО «Алкид». После взрыва начался пожар. В настоящее время он ликвидирован. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и служб экстренного реагирования.
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