Взрыв произошел на заводе в Беларуси 

Взрыв произошел во вторник на заводе по производству гидроизоляционных и кровельных мастик под Минском. Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на следователей.
По информации агентства, пострадали четыре человека, все они были госпитализированы. О степени тяжести их состояния не сообщается.
Известно, что инцидент произошел утром в административно-производственном здании НПО «Алкид». После взрыва начался пожар. В настоящее время он ликвидирован. На месте работают сотрудники правоохранительных органов и служб экстренного реагирования.