Взрыв произошел на заводе в Беларуси

Взрыв произошел во вторник на заводе по производству гидроизоляционных и кровельных мастик под Минском . Об этом передает БЕЛТА со ссылкой на следователей.

По информации агентства, пострадали четыре человека, все они были госпитализированы. О степени тяжести их состояния не сообщается.