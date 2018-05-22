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Власти Гусь-Хрустального борются с дрейфующим островом
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Власти Гусь-Хрустального борются с дрейфующим островом 

ТВ-МИГ 1 час назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото из группы «Подслушано Гусь-Хрустальный (ПГХ)» соцсети «Вконтакте»
К необычной чистке городского водохранилища в Гусь-Хрустальном (одного из самых крупных и красивых водоемов 33 региона) приступила мэрия города. Власти решили наконец избавится от крупного дрейфующего острова, который плавает по водохранилищу (местные упорно называют его озером) и его вместе с кучей грязи прибивает то к городскому пляжу, то к набережной.
Остров вычерпывают вместе с грязью и кустами ивы мощным экскаватором в районе городской набережной силами местного «Водоканала». Для удобства проведения работ с набережной были убраны все лавочки, чтобы их не повредили.
Увы, но весь остров, который начали выгребать еще в пятницу, извлечь из воды не смогли. Усилившийся ветер угнал плавающий остров в центр водохранилища.
Меж тем жители Гусь-Хрустального жалуются на то, как были проведены работы. Экскаватор уехал, а кучи вычерпанной грязи, испускающие зловонные миазмы, так и остались лежать на берегу. Горожане и туристы, гуляющие по набережной, наблюдают за этими отходами уже третий день.
Как сообщают в мэрии, когда дрейфующий остров вновь прибьет к берегу, его опять начнут вычерпывать — до победного конца. Ну а остатки острова, вычерпанного из воды, уберут, когда они будут как следует обезвожены.
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