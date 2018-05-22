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Самолет Бе-200 МЧС вылетел к хабаровскому поселку, которому угрожает огонь
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Самолет Бе-200 МЧС вылетел к хабаровскому поселку, которому угрожает огонь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХАБАРОВСК, 22 мая — РИА Новости. Самолет Бе-200 ЧС с оперативной группой главного управления МЧС России по Хабаровскому краю вылетел из Хабаровска в поселок Чекунда для ликвидации пала травы вблизи населенного пункта, сообщает региональный главк МЧС.
Ранее сообщалось, что пал травы, который располагается в одном километре от поселка Чекунда Верхнебуреинского района, распространяется в сторону населенного пункта. Для тушения огня были направлены дополнительные силы пожарных из соседних поселков, вертолет Авиалесоохраны и пожарный поезд.
"В 17.50 (10.50 мск) 22 мая для оказания помощи в тушении пожара и защите населенного пункта от огня в поселке Чекунда Верхнебуреинского района Хабаровского края вылетел самолёт Бе-200 ЧС с оперативной группой главного управления МЧС по Хабаровскому краю. Самолет-амфибия проведёт авиаразведку и поможет силам наземной группировки быстрее справиться с огнём", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Бе-200 за один сброс сливает до 12 тонн воды и может приводняться на водоёмы для дополнительно забора воды.
По данным МЧС, к тушению пожара привлечены более 30 человек и 7 единиц техники.
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