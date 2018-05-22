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В екатеринбургской школе и кемеровской поликлинике обрушились потолки
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В екатеринбургской школе и кемеровской поликлинике обрушились потолки 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Екатеринбурге в коридоре поликлиники на улице Сыромолотова обрушился потолок, передает РИА Новости.
Как сообщили в управлении здравоохранения городской администрации, обрушились фрагменты потолка. Пострадавших нет.
Между тем, в одной из школ города Прокопьевска (Кемеровская область) произошло обрушение потолка, передает "Интерфакс".
Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону во вторник, проводится доследственная проверка, следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Также выясняется, в какой школе произошел инцидент. По предварительной информации, никто не пострадал.
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