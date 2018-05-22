В екатеринбургской школе и кемеровской поликлинике обрушились потолки

Как сообщили в управлении здравоохранения городской администрации, обрушились фрагменты потолка. Пострадавших нет.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону во вторник, проводится доследственная проверка, следствие выясняет обстоятельства и причины произошедшего. Также выясняется, в какой школе произошел инцидент. По предварительной информации, никто не пострадал.