Здание ПФР в дагестанском селе Акуша подтоплено дождем

Здание отделения Пенсионного фонда в дегестанском селе Акуша оказалось подтопленным в результате ливней.

«Накануне был сильный ливень с градом, который длился минут 20. Всего дождь шел 48 минут, мы фиксировали. Единственное здание, которое подтоплено — здание районного отделения Пенсионного фонда в селе Акуша, которое находится рядом с руслом реки Акушинка. Жертв и пострадавших нет, документация в порядке», — сообщил ТАСС начальник отдела по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации Акушинского района Гаджимурад Абдуллаев.

Он отметил, что сейчас сотрудники ПФР своими силами наводят порядок в здании и на прилегающей территории. В ближайшее время будет установлен размер причиненного непогодой ущерба. «Остальные социально значимые объекты, частные дома, скот в районе не пострадали», — пояснил Абдуллаев.

Республиканское управление МЧС сообщает, что ливень с градом повредил внутрисельские дороги, при этом движение автотранспорта не нарушено.