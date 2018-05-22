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Здание ПФР в дагестанском селе Акуша подтоплено дождем
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Здание ПФР в дагестанском селе Акуша подтоплено дождем 

«Это Кавказ» 35 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Здание отделения Пенсионного фонда в дегестанском селе Акуша оказалось подтопленным в результате ливней.
«Накануне был сильный ливень с градом, который длился минут 20. Всего дождь шел 48 минут, мы фиксировали. Единственное здание, которое подтоплено — здание районного отделения Пенсионного фонда в селе Акуша, которое находится рядом с руслом реки Акушинка. Жертв и пострадавших нет, документация в порядке», — сообщил ТАСС начальник отдела по делам ГО, ЧС и ликвидации последствий стихийных бедствий администрации Акушинского района Гаджимурад Абдуллаев.
Он отметил, что сейчас сотрудники ПФР своими силами наводят порядок в здании и на прилегающей территории. В ближайшее время будет установлен размер причиненного непогодой ущерба. «Остальные социально значимые объекты, частные дома, скот в районе не пострадали», — пояснил Абдуллаев.
Республиканское управление МЧС сообщает, что ливень с градом повредил внутрисельские дороги, при этом движение автотранспорта не нарушено.
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