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Взрыв прогремел на минском заводе «Алкид»
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Взрыв прогремел на минском заводе «Алкид» 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
В деревне Королев Стан Минского района Белоруссии произошел взрыв на заводе «Алкид». Начавшийся после него пожар тушили около часа. Об этом сообщили в пресс‐службе МЧС страны.
Информацию о взрыве спасатели получили в 08:55 во вторник, 22 мая. По предварительным данным, хлопок произошел в административно-производственном здании завода.
Источник фото: пресс-служба МЧС РБ  После прибытия на место ЧП сотрудники МЧС выяснили, что взорвалось помещение, где осуществлялось производство битумной гидроизоляции, площадь которого составляет 2,4 тысячи квадратных метров.
После взрыва здание охватил пожар. Локализовать пламя удалось в 09:18, а в 10:09 пожар потушили.
Источник фото: пресс-служба МЧС РБ  По имеющейся информации, пострадали четыре человека. Они доставлены в больницы.
МЧС ликвидирует последствия пожара. О его причинах не сообщается.
Свыше 650 человек эвакуировали из казанской гимназии после задымления в столовой. Причиной этому стало короткое замыкание. Из здания вывели 620 учащихся и 40 сотрудников из числа обслуживающего персонала и учителей.
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