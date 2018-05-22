В Китае сошел с линии первый самолет, разработанный частной компанией

Наньчан, 22 мая / Синьхуа / — Первый китайский самолет, разработанный частной компанией, сошел со сборочной линии в городе Наньчан — административном центре провинции Цзянси /Восточный Китай/ — в понедельник, 21 мая.

Новый самолет общего назначения был разработан базирующейся в Шанхае компанией «Гуаньи» /Guanyi General Aviation/, которая специализируется в области общей авиации, и получил от нее название Guanyi GA20. Новинка представляет собой четырехместный одномоторный самолет с пропеллером и фиксированным крылом.

Как сообщили в компании-разработчике, максимальная дальность полета GA20 составляет 1200 км и максимальная скорость — 360 км/ч.

Компания «Гуаньи» приступила к разработке GA20 в 2014 году, запустив производственную базу в Наньчанской высокотехнологичной зоне. Компания планирует к 2022 году начать выпускать до 200 самолетов в год. -0-