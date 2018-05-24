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Усилия лесных пожарных приносят свои плоды
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Усилия лесных пожарных приносят свои плоды 

Вести.Ru 32 минуты назад
По данным федеральной Авиалесооохраны, в течение минувших суток пожарным удалось ликвидировать на землях лесного фонда 122 возгорания, сократив площадь пожаров на 36,4 тысячи гектара. Сейчас в лесах действуют 16 пожара на площади около 4 тысяч гектаров, что более чем в четыре раза меньше, чем сутками раньше.
По последним данным, в Хабаровском крае зафиксировано 11 лесных пожаров, огонь прошел там почти 2 тысячи гектаров, в Амурской области остался непотушенным один крупный лесной пожар на площади 1,5 тысячи гектара, два пожара на площади 20 гектаров действуют в Свердловской области, передает "Интерфакс". Продолжаются работы по активному тушению огня в национальном парке «Зов тигра» в Приморье, где сейчас охвачены огнем 650 гектаров особо охраняемой природной территории.
На ликвидации лесных пожаров задействовано свыше 1,8 тысячи человек и 597 единиц техники. Мониторинг обстановки и тушение огня с воздуха ведут 25 воздушных судов.
В настоящее время пожароопасный сезон открыт в 72 субъектах России. На всей территории Забайкальского края, в одном районе Курганской области и в одном из районов Бурятии введен режим ЧС.
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