Шквалистый ветер прогнозируют синоптики в Югре

Опасные погодные явления прогнозируют синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в некоторых районах Югры

Ветер, порывами до 25 метров в секунду, ожидается в Березовском, Советском, Белоярском и Кондинском районах. Также возможны осадки в виде дождя, местами пройдут грозы.

23 мая также будет сильный ветер. В западных и центральных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидается усиление ветра до 13 — 18 м/с.

МЧС по Югре предупреждают, что в ветреную погоду необходимо соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными. Не стоит парковать личный автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, а также нельзя прятаться от непогоды под плохо закрепленными уличными конструкциями и зданиями с неустойчивой кровлей.