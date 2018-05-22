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Шквалистый ветер прогнозируют синоптики в Югре
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Шквалистый ветер прогнозируют синоптики в Югре 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Опасные погодные явления прогнозируют синоптики Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в некоторых районах Югры.
Ветер, порывами до 25 метров в секунду, ожидается в Березовском, Советском, Белоярском и Кондинском районах. Также возможны осадки в виде дождя, местами пройдут грозы.
23 мая также будет сильный ветер. В западных и центральных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидается усиление ветра до 13 — 18 м/с.
В МЧС по Югре предупреждают, что в ветреную погоду необходимо соблюдать меры безопасности, быть бдительными и осторожными. Не стоит парковать личный автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, а также нельзя прятаться от непогоды под плохо закрепленными уличными конструкциями и зданиями с неустойчивой кровлей.
Отметим, что в воскресенье, 20 мая на Урале прошел ураган. В результате стихии без электричества остались около 30 тысяч жителей Екатеринбурга, сообщает АиФ-Урал.
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