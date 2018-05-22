Что будет с Землей, если проснется супервулкан Йеллоустоун

Йеллоустоун — супервулкан на территории США . Уже несколько лет мир будоражат новости о том, что он вот-вот проснется, случится катастрофа, Америке придет конец, а мир погрузится в ядерную зиму. Пока супервулкан спит.

Худший сценарий

Самый пессимистичный сценарий пробуждения супервулкана таков: это будет взрыв, сравнимый со взрывом 1000 атомных бомб. Наземная часть супервулкана рухнет в воронку диаметром в полсотни километров. На Земле произойдет экологическая катастрофа. Для США извержение Йеллоустоуна будет означать конец существования.

Самое печальное, что говорят о таких последствиях не только паникеры, но и специалисты. Яков Лёвенштерн из Йеллоустоунской вулканической обсерватории (США) рассказывал, что во все предыдущие извержения супервулкана (их было три) наружу попадало более 1 тыс. км³ магмы. Этого достаточно, чтобы покрыть большую часть Северной Америки слоем пепла до 30 см (в эпицентре катастрофы). Лёвенштерн также отметил, что температура воздуха на всей на Земле упадет на 21 градус, видимость на несколько лет станет не больше полуметра. Наступит эпоха, похожая на ядерную зиму.

Ураган «Катрина» показал, что система гражданской обороны США не готова к таким масштабным катаклизмам — да и ГО ни одной страны не сможет к ним подготовиться.

Не устают предрекать извержение супервулкана и отечественные ученые. Заведующий кафедрой динамической геологии геологического факультета МГУ Николай Короновский в интервью «Вестям» рассказал, что будет после извержения:

«Ветры преобладают западные, поэтому всё пойдет на восток США. Накроет их. Уменьшится солнечная радиация, значит, температура должна будет упасть. Известный случай извержения вулкана Кракатау в Зондском проливе в 1873 году понизил температуру примерно на 2 градуса в экваториальной части на год-полтора, пока пепел не рассеялся».

Супервулкан

Такие прогнозы не удивляют, если помнить, что перед нами супервулкан. Что же это такое? Супервулканы можно назвать самыми опасными зонами на земном шаре.

Йеллоустоун — это огромная кальдера, скрытая под землей. Её площадь 4000 км2. Для сравнения: площадь Москвы 2500 км2, то есть Йеллоустоун больше столицы России в полтора раза, больше Токио в два раза, больше Нью-Йорка в четыре раза.

О существовании супервулканов ученые не знали до того времени, пока не запустили первые геоспутники. Йеллоустоун настолько огромен, что даже не образует конуса, поэтому на типичный вулкан он не похож.

Угроза рядом

Тревожные предсказания скорого извержения исходят из научной среды. Профессор геологии Билл МакГвайр, который постоянно ведет наблюдение за территорией парка, так оценивает ситуацию: «Америка живет, в буквальном смысле слова, на пороховой бочке. Снимки со спутника и передвижения земной коры свидетельствуют о том, что глубоко в недрах идут активные процессы. Есть и другие признаки того, что он может проснуться. Поверхность парка Йеллоустон излучает в 30-40 раз больше тепловой энергии, чем весь остальной континент».

Пик паники пришелся на весну 2014 года. С начала 2014 года в районе вулкана было зафиксировано 60 подземных толчков. Самый сильный — утром 30 марта — его магнитуда составила 4,8 — рекорд с 1980 года.

Не осталась в стороне и интернет-общественность. Милионные просмотры на Youtube набрал ролик, где зубры несутся прочь с территории парка. Впрочем, работники заповедника сразу заявили, что это сезонная миграция — беспокоиться не о чем.

Как было раньше

Последнее крупное извержение Йелоустоуна случилось примерно 640 тысяч лет назад. Его сила в 2500 раз превосходила мощность крупнейших извержений вулкана Этна, а в результате них менялась береговая линия океана и замерзло Средиземное море.

Сложно представить наглядно, но для Земли это была катастрофа.