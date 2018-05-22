Американская чартерная авиакомпания обзаведется сотней гибридных самолетов

Сегодня несколько компаний в мире занимаются разработкой гибридных самолетов. В таких летательных аппаратах планируется устанавливать газотурбинные силовые установки, приводящие электрогенераторы. От последних будут питаться электрические двигатели и подзаряжаться бортовые аккумуляторные батареи. Разработчики полагают, что новые самолеты будут существенно экономичнее и экологичнее современных летательных аппаратов, в частности, за счет дешевого обслуживания и меньшего потребления топлива.

Стартап Zunum Aero представил первый проект гибридного самолета в октябре прошлого года. Этот 12-местный региональный летательный аппарат сможет выполнять полеты на скорости до 550 километров в час, а дальность его полета составит 1,1 тысячи километров. Позднее дальность полета самолета планируется довести до 1,6 тысячи километров. Для взлета летательному аппарату потребуется полоса длиной не более 670 метров. Предполагается, что новый самолет будет на 80 процентов экологичнее обычных региональных самолетов сопоставимой вместимости.

Ожидается также, что региональный гибридный самолет будет существенно тише обычных, что позволит использовать его с меньшими ограничениями в небольших региональных аэропортах недалеко от населенных пунктов. Стоимость одного часа полета нового самолета составит около 260 долларов. Для сравнения, стоимость одного часа полета обычного турбовинтового регионального самолета аналогичной вместимости может достигать 600-700 долларов.

По условиям опциона, соглашения, подразумевающего возможность покупки самолетов по заранее оговоренной цене, JetSuite получит гибридные самолеты Zunum Aero в девяти— и шестиместной конфигурации. Их планируется использовать в качестве самолетов деловой авиации. По мере эксплуатации новых самолетов перевозчик будет передавать стартапу данные о маршрутах, на которых они используются, и аэропортах. Эти данные будут использованы для развертывания сети технического обслуживания гибридных летательных аппаратов.