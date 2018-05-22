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В Екатеринбурге из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 17 человек
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В Екатеринбурге из-за пожара в квартире спасатели эвакуировали 17 человек 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на улице Щорса, 94 произошел пожар. На фото и видео, которые нам прислали читатели, видно, как на одном из этажей горит квартира.
В МЧС информацию о пожаре подтвердили, отметив, что он уже потушен. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 10:44. Пожарные эвакуировали по лестничным маршам 17 человек, из которых двое детей.
— Произошло возгорание домашних вещей в одной из квартир на пятом этаже десятиэтажного дома. Предварительная площадь пожара составила 15 метров. В настоящий момент пожар потушен, — рассказали E1.RU в ГУ МЧС по Свердловской области.
В тушении пожара принимали участие 8 единиц техники и 30 спасателей.
Сейчас пожарные выясняют, что послужило причиной возгорания. Данных о пострадавших в МЧС пока не поступало.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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