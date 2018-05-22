Жителей Сахалина напугали сообщения о предстоящем сильном землетрясении

Жителей Сахалина предупредили о предстоящем землетрясении. В соцсетях и мессенджерах появился документ, который со ссылкой на Центр управления кризисными ситуациями МЧС России предсказывает, что в ближайший месяц на территории края произойдет землетрясение магнитудой до 7.

«В соответствии с информацией Геофизической службы РАН до 20.06.2018 года на севере Сахалина ожидается сильное землетрясение, магнитудой до 7. Ощущаемость в населенных пунктах Охинского района может составить от 6 до 8 баллов», — приводит текст официального документа МЧС ИА SakhalinMedia.

Документ распространяется в интернете и заставляет жителей Сахалина паниковать. Однако, как выяснило издание, в Сейсмостанции Южно-Сахалинска не признали в тревожном тексте свой официальный документ. Там сообщили, что не делают подобных прогнозов, тем более долгосрочных.

Между тем, на севере Сахалина проводят учения МЧС, проверяют документооборот. Предполагается, что текст документа может быть одним из сценариев проверки. В таком случае очевидно, что он не отображает реальную ситуацию в регионе.