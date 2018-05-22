Какую угрозу таит подземное море под Москвой

Многие святые и блаженные предвещали Москве гибель в недрах земли. Схимонахини Антония (Кавешникова) и Нила (Колесникова), блаженная Любушка Сусанинская в один голос утверждали, что «к концу времен Москва провалится». Основанием для этих пророчеств многие считают якобы существующие под городом огромные пустоты в толще земли.

Поводом для опасений некоторые ученые считают то, что Москва стоит на изломе (или стыке) тектонических плит. Такое положение очень небезопасно и зачастую приводит к большой сейсмической активности. Если же под Москвой действительно расположено так называемое «подземное московское море», то прогнозы святых праведников могут оправдаться.

Подземное море

Главным вопросом во всей этой истории становится существование того самого подземного моря. Не грунтовых вод, которые обычны для всей земной тверди, а огромного водоема, способного поглотить целый мегаполис. Впервые этого вопроса коснулся известный геолог академик Иван Губкин. Этот ученый, лауреат Ленинской премии одно время занимался поиском нефти под Москвой.

Вместо залежей черного золота Губкин якобы обнаружил внушительный подземный резервуар с водой. Изучив характер породы и расположение Москвы относительно основных тектонических «рубежей» Евразии, он сделал неутешительный вывод: под городом определенно существует целое море.

Пустоты, заполненные водою, занимают громадную площадь. Весь центр современной Москвы вплоть до МКАД стоит сейчас над подземный морем. Его глубина может быть от 5-ти до 30-ти км. Было сделано предположение, что только верхняя часть подземного моря содержит пресную воду. Основная часть — самая настоящая морская вода (крайне соленая). Минимальное расстояние от поверхности земли до глади воды под Москвой — всего 500 м.

Современные застройки

Усугубляет и без того нелицеприятную картину большое обилие карстовых пустот как естественного, так и искусственного происхождения. Это и метрополитен, и громадные подземные бомбоубежища, и многочисленные природные пустоты в породе. Под территорией Москвы протекают 5 тысяч рек.

И над всем этим непрочным «сооружением» строятся московские небоскребы с многотонными бетонными фундаментами, которые создают колоссальную нагрузку на грунт. А под ними — пропасть и соленая вода?

Подземное землетрясение

Военные геофизики изучали обстановку со всех сторон. Поскольку давление между соседними тектоническими плитами только нарастает, оно в определенный момент приведет к мощному подземному землетрясению. 4-6 баллов будет достаточно, чтобы город рухнул в подземную пропасть.

По прогнозам исследовательского отдела роковое землетрясение должно было произойти в период 2006-2009 годов или около того. Чтобы в Москве не распространилась паника, геофизический отдел был спешно расформирован, а все исследования по этому вопросу были прекращены.

Минеральные воды

Подтверждением того, что под городом все же есть море, является и факт обнаружения в Домодедовском районе скважины с соленой водой. Ее пробурили геофизики местного санатория еще в 1974 году. Пробы минеральной воды из скважины свидетельствовали о том, что ее источником может быть подземный морской водоем. Аналог можно найти только в Израиле . Это всемирно известное Мертвое море.

Скважины были пробурены также в Останкино (Завод фруктовых вод) и на территории нескольких санаториев («Монино», «Дорохово» и пр.). Сейчас из них добывают уникальную по составу минеральную воду. Из более глубоких пластов добывают соль для Московского мясокомбината. Пока подземное море приносит пользу.

Но все чаще в Москве происходят провалы. Они становятся только причиной дорожных пробок и разных по масштабам аварий. Это случается потому, что с асфальта под землю стекают «агрессивные», насыщенные химическими соединениями воды. Они промывают песчаный, глинистый, известняковый слои и прокладывают себе путь в богатые пустотами карстовые породы. В результате проваливаются под землю автомобили и буквально «трещат по швам» некоторые старые здания.

Академик ошибался?

Противники теории провала Москвы тщательно обследовали подземные участки. Они пришли к другому выводу. Если бы на глубине около 500 м от поверхности земли действительно было море, из-за высокой температуры и огромной концентрации соли оно давно бы уже разъело карстовые породы. Москва была бы уже под землей. Возможно, академик Губкин просто образно назвал соленые подземные воды морем.