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В Колумбии более 25 тысяч человек эвакуировали из-за угрозы затопления
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В Колумбии более 25 тысяч человек эвакуировали из-за угрозы затопления 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Более 25 тысяч человек эвакуированы в Колумбии из-за риска затопления в результате роста уровня воды в реке Каука, которая будет питать крупнейшую строящуюся гидроэлектростанцию страны «Итуанго», сообщает издание Universal.
Ранее в мае из-за выхода из берегов реки Каука были эвакуированы не менее 600 человек.
По данным издания, эвакуация последовала после того, как в понедельник утром был объявлен красный уровень тревоги в связи с закупоркой одного из туннелей строящейся ГЭС.
В общей сложности эвакуация затронула 25234 человека, они были размещены в 14 временных убежищах.
"Итуанго" мощностью 2,4 тысячи мегаватт должна быть введена в строй в этом году.
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