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Спасатели ищут с вертолета сборщицу дикоросов, пропавшую в тайге на берегу Байкала
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Спасатели ищут с вертолета сборщицу дикоросов, пропавшую в тайге на берегу Байкала 

ТАСС 1 час назад
ИРКУТСК, 22 мая. /ТАСС/. Спасатели МЧС задействовали вертолет Ми-8 для поиска потерявшейся в тайге на берегу Байкала сборщицы дикоросов, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.
Поиск ведется в гористой местности с труднопроходимыми лесными массивами, его осложняет отсутствие информации о примерном маршруте женщины.
"Поиски женщины 1961 года рождения, ушедшей в лесной массив Иркутского района за черемшой, ведутся на протяжении нескольких суток. С 20 мая она не выходит на связь. К поисковым работам привлечен вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого спасатели, сотрудники полиции и представители местного лесничества", — говорится в сообщении.
Отмечается, что накануне в район поиска на квадроциклах выехала группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС. Они обследовали лесной массив и лесные дороги на протяжении 50 км от поселка Николы до падей Крестовая и Никулиха, район реки Чернушка до населенного пункта Большие Коты — «ни личных вещей, ни самой пропавшей обнаружено не было», отметил в ведомстве.
Со вторника задействованная в поисках группировка увеличена: к сотрудникам БПСО присоединились спасатели региональной пожарно-спасательной службы и кинолог с собакой. На вооружении наземной группировки беспилотные летательные аппараты.
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