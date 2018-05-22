Спасатели ищут с вертолета сборщицу дикоросов, пропавшую в тайге на берегу Байкала

ИРКУТСК , 22 мая. / ТАСС /. Спасатели МЧС задействовали вертолет Ми-8 для поиска потерявшейся в тайге на берегу Байкала сборщицы дикоросов, сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Поиск ведется в гористой местности с труднопроходимыми лесными массивами, его осложняет отсутствие информации о примерном маршруте женщины.

"Поиски женщины 1961 года рождения, ушедшей в лесной массив Иркутского района за черемшой, ведутся на протяжении нескольких суток. С 20 мая она не выходит на связь. К поисковым работам привлечен вертолет Ми-8 Красноярского авиационно-спасательного центра МЧС России, на борту которого спасатели, сотрудники полиции и представители местного лесничества", — говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне в район поиска на квадроциклах выехала группа спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда (БПСО) МЧС. Они обследовали лесной массив и лесные дороги на протяжении 50 км от поселка Николы до падей Крестовая и Никулиха, район реки Чернушка до населенного пункта Большие Коты — «ни личных вещей, ни самой пропавшей обнаружено не было», отметил в ведомстве.

Со вторника задействованная в поисках группировка увеличена: к сотрудникам БПСО присоединились спасатели региональной пожарно-спасательной службы и кинолог с собакой. На вооружении наземной группировки беспилотные летательные аппараты.