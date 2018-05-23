В июне откроется новый 200-километровый участок трассы Москва — Санкт-Петербург

В июне откроется для движения участок трассы М11 " Москва Санкт-Петербург " протяженностью более 200 километров. Об этом сообщило агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу государственной компании «Автодор».

"В июне откроется для движения 200-километровый участок М11 в Тверской и Новгородской областях (334 километр-543 километр). Он станет продолжением действующих участков М11 в Тверской области (50 километров в обход Торжка и 70 километров в обход Вышнего Волочка)", — говорится в сообщении.

Таким образом, с июня по новой трассе будет доступен сквозной проезд по участку в 330 километров — почти половине всей М11. Тарифы на проезд по всему участку уже определены. Расчетная скорость движения про автомагистрали составит 150 километров в час.