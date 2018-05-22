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В Красноярском аэропорту сработала пожарная сигнализация
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В Красноярском аэропорту сработала пожарная сигнализация 

News.ru 1 час назад
Фото: Красноярские новости
Новый пассажирский терминал внутренних рейсов аэропорта города Красноярска был эвакуирован из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщает ТАСС.
Пресс-секретарь аэропорта Никита Палеха рассказал, что произошла полная эвакуация терминала из-за сигнала пожарных датчиков.
Прилетающие рейсы обслуживались другими терминалами.
В 9:00 по местному времени (5:00 мск) работа всего аэропорта была возобновлена.
Сигнализация сработала в 7:44 по местному времени в багажном отделении. МЧС отправило на место 24 спасателя и 6 единиц техники.
Устанавливаются причины инцидента, открытое горение не было выявлено.
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