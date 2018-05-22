В Красноярском аэропорту сработала пожарная сигнализация

Новый пассажирский терминал внутренних рейсов аэропорта города Красноярска был эвакуирован из-за сработавшей пожарной сигнализации, сообщает ТАСС

Пресс-секретарь аэропорта Никита Палеха рассказал, что произошла полная эвакуация терминала из-за сигнала пожарных датчиков.

Прилетающие рейсы обслуживались другими терминалами.

В 9:00 по местному времени (5:00 мск) работа всего аэропорта была возобновлена.

Сигнализация сработала в 7:44 по местному времени в багажном отделении. МЧС отправило на место 24 спасателя и 6 единиц техники.

Устанавливаются причины инцидента, открытое горение не было выявлено.