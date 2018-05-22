Выжившая в кубинской авиакатастрофе женщина скончалась

СМИ: одна из трех выживших в авиакатастрофе на Кубе скончалась от травм

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Одна из трех женщин, выживших в авиакатастрофе на Кубе , скончалась от полученных травм, сообщает агентство EFE со ссылкой на источники в больнице Calixto García. По данным агентства, 23-летняя гражданка Кубы Греттель Ландрове скончалась в больнице. В пятницу, 18 мая, Boeing 737-200, выполнявший рейс Гавана — Ольгин, вскоре после взлета рухнул между аэропортом имени Хосе Марти и пригородом Гаваны Сантьяго-де-лас-Вегас. По данным СМИ, на борту самолета находились 113 человек, включая членов экипажа, 111 из них погибли, две женщины находятся в критическом состоянии.