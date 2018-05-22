Увеличилось число жертв крушения самолета на Кубе

Одна из трех женщин, которые выжили в результате крушения 18 мая самолета Boeing 737-200, который совершал полет по маршруту Гавана — Ольгин, скончалась в больнице от полученных травм, передает Reuters

Таким образом, общее число жертв авиакатастрофы возросло до 111 челвоек.

Сообщается, что речь идет о 23-летней гражданке Кубы Греттель Ландрове. О ее смерти объявили государственные СМИ.

Две другие женщины, выжившие в авиакатастрофе остаются в критическом состоянии. Об этом рассказал главврач больницы, куда они были госпитализированы после крушения самолета.