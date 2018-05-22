В Новосибирске спасли на пожарах шесть человек

За выходные дни в Новосибирске ликвидированы 5 пожаров, 8 пожаров — в садовых обществах, а в районах области — 10 возгораний. Сотрудниками МЧС России спасено шесть человек, попавших в опасную ситуацию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.

Утром 20 мая на улице Танковая в Калининском районе Новосибирска произошел пожар в 2-х комнатной квартире многоквартирного жилого дома. По лестничным маршам при помощи спасательных устройств спасли 6 человек, из них один ребенок. Пострадавших нет. В результате пожара в квартире огнём повреждена бытовая техника, домашние вещи на площади 2 кв.м. Причина пожара — неосторожное обращение с огнем.