Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Камчатки

Сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5 у восточного побережья Камчатки, сообщает телеканал «360».

Представитель филиала Геофизической службы РАН рассказал, что эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива в 326 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 141 километре южнее поселка Усть-Камчатск, который является ближайшим к нему населенным пунктом.

Также представитель службы добавил, что энергетический класс землетрясения составил 14,4.

По данным МЧС по Камчатскому краю, в Усть-Камчатске землетрясение ощущалось силой до 3-4 баллов. В результате подземных толчков никто не пострадал, угроза цунами объявлена не была. В настоящее время спасательными группами производится осмотр социально-значимых объектов и жилых зданий на предмет повреждений.