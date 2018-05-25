Ещё
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Камчатки
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у побережья Камчатки 

Газета.Ru 52 минуты назад
Фото: Кам 24
Сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,5 у восточного побережья Камчатки, сообщает телеканал «360».
Представитель филиала Геофизической службы РАН рассказал, что эпицентр землетрясения находился в акватории Камчатского залива в 326 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского и в 141 километре южнее поселка Усть-Камчатск, который является ближайшим к нему населенным пунктом.
Также представитель службы добавил, что энергетический класс землетрясения составил 14,4.
По данным МЧС по Камчатскому краю, в Усть-Камчатске землетрясение ощущалось силой до 3-4 баллов. В результате подземных толчков никто не пострадал, угроза цунами объявлена не была. В настоящее время спасательными группами производится осмотр социально-значимых объектов и жилых зданий на предмет повреждений.
Газета.Ru: последние новости
Никто не пострадал в результате пожара в автосервисе в Балашихе Частный самолет разбился в Гондурасе Спасатели эвакуировали 14 человек из горящего дома в Подмосковье
Комментарии  Ещё 20 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матильда прокомментировала развод со Шнуровым12
Мощность «Булавы» посчитали в «хиросимах»292
Наглость Волочковой стала причиной скандала27
Прояснилась ситуация со спором Кудрина и Орешкина14
Кандидатура №1: Шойгу нашли заместителя88
Видео
02:41
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
Армия В мире
01:25
Падение гигантского стекла с 47-го этажа попало на видео
Происшествия
00:45
МВД и Росгвардия презентовали электрошоковый щит
Технологии Наука и техника
21:50
Путин анонсировал важные перемены
Экономика
«Калашников» показал новый пистолет-пулемет
Оружие Армия
00:18
«Не ожидали такого зверства»: подробности расправы в Якутии
Происшествия
18:54
Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах
Политика
00:44
Путин назвал Шохина укравшим у него реплику бандитом
Политика
02:55
Нападение на РФ из-за MH17 вызвало дежавю у Лаврова
Политика
00:36
Порошенко на тепловозе открыл тоннель в Европу
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение