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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7
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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7 

РИА Новости 1 час назад
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировали сейсмологи на Камчатке, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.
"Сейсмособытие зафиксировано в понедельник поздно вечером по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 95,8 километра в 56 километрах северо-восточнее посёлка Ключи Усть-Камчатского района", — сказал представитель службы.
Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,9. По данным сейсмологов, в посёлке Ключи землетрясение ощущалось силой до 4 баллов.
В свою очередь в краевом главке МЧС отметили, что пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
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