На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,7

"Сейсмособытие зафиксировано в понедельник поздно вечером по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине 95,8 километра в 56 километрах северо-восточнее посёлка Ключи Усть-Камчатского района", — сказал представитель службы.

Он добавил, что энергетический класс землетрясения составил 12,9. По данным сейсмологов, в посёлке Ключи землетрясение ощущалось силой до 4 баллов.