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В районах Дагестана прошел сильный ливень с градом
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В районах Дагестана прошел сильный ливень с градом 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
В районах Дагестана прошел сильный ливень с градом21 мая в Левашинском и Акушинском районах прошел сильный ливень с градом, который, по словам очевидцев, за короткий промежуток времени затопил дворы, дома и огороды.
«Жертв и разрушений нет. Социально-значимые объекты не пострадали. Частично размыты внутрисельские дороги, движение транспорта не нарушено. Отключений газо, водо, энергоснабжения нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено», — сообщили в пресс-службе МЧС РД.
Ситуация находится под контролем у МЧС республики.
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