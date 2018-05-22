В районах Дагестана прошел сильный ливень с градом

В районах Дагестана прошел сильный ливень с градом21 мая в Левашинском и Акушинском районах прошел сильный ливень с градом, который, по словам очевидцев, за короткий промежуток времени затопил дворы, дома и огороды.

«Жертв и разрушений нет. Социально-значимые объекты не пострадали. Частично размыты внутрисельские дороги, движение транспорта не нарушено. Отключений газо, водо, энергоснабжения нет. Жизнеобеспечение населения не нарушено», — сообщили в пресс-службе МЧС РД.