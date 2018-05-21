Страшный пожар произошёл в одной из больниц Карелии 

Страшный пожар произошёл в одной из больниц Карелии18 мая в Кондопоге в здании отделения районной больницы на улице Бумажников 20, произошел пожар. Сообщение о возгорании поступило в МЧС Карелии в 22:43. В ликвидации пожара принимали участие три спец машины и 10 человек состава МЧС. На момент пожара пациенты и персонал были эвакуированы в соседнее здание, сообщает МЧС Карелии. Всего эвакуировали 43 человека, в том числе и детей. По информации паблика «Главные новости Кондопоги», в здании загорелась кровля на площади 40 кв. метров— Тяжёлых больных с наркологии подняли в ИТАР, детей распределили по отделениям, семь человек с отделения наркологии остаются в приемном покое. Следователи начали работу на месте пожара. К 23:20 пожар удалось ликвидировать, — сообщили в группе.