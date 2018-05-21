На Сахалине к тушению пожара в жилом доме готовят вертолёт МЧС 

Об этом ТАСС сообщили в ГУ МЧС по региону.
Сообщение о возгорании в жилом доме на улице Чехова поступило в 15.50 по местному времени. Пожар произошёл в одной из квартир дома на 10-м этаже. Когда прибыл первый пожарный расчёт пламя перекинулось на крышу здания. Общая площадь возгорания превышает 700 квадратных метров.
Спасатели эвакуировали 150 жителей дома.
В результате пожара никто не пострадал.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, как был задействован вертолёт при тушении пожара во дворце спорта в Красноярске.