«Дом подожгли дети» — названа причина сильного пожара на Сахалине

Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС , по результатам работы дознавателей, огонь начал распространяться с балкона квартиры, расположенной на 10-м этаже. Предварительной причиной крупного пожара в многоквартирном доме на улице Чапаева в Южно-Сахалинске — детская шалость с огнём.

Как рассказал Пятому каналу начальник ГУ МЧС РФ по региону Денис Ильинов, жителям тех квартир, которые не могут вернуться в свои жилища из-за того, что они сильно повреждены, предоставлена возможность переночевать в пунктах временного размещения, которые организованы спасателями.

По словам Д. Ильинова 22 числа начнутся работы по сооружению временной кровли на 10-этажном жилом доме.

Пожар произошёл 21 мая в центре города — загорелась кровля на площади 700 квадратных метров. Пожарные эвакуировали более 150 человек. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожар ликвидирован.

По информации МЧС, существенно пострадали только квартиры на 10 этаже, в квартирах с 1 по 9 этаж есть небольшие повреждения, связанные с частичным подтоплением.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, что спасатели готовили для тушения этого пожара специальный вертолет.