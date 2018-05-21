Ещё
«Дом подожгли дети» — названа причина сильного пожара на Сахалине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Дом подожгли дети» — названа причина сильного пожара на Сахалине 

ТРК «Петербург-Пятый канал» 1 час назад
Фото: ТРК "Петербург-Пятый канал"
Как сообщает пресс-служба регионального главка МЧС, по результатам работы дознавателей, огонь начал распространяться с балкона квартиры, расположенной на 10-м этаже. Предварительной причиной крупного пожара в многоквартирном доме на улице Чапаева в Южно-Сахалинске — детская шалость с огнём.
Как рассказал Пятому каналу начальник ГУ МЧС РФ по региону Денис Ильинов, жителям тех квартир, которые не могут вернуться в свои жилища из-за того, что они сильно повреждены, предоставлена возможность переночевать в пунктах временного размещения, которые организованы спасателями.
По словам Д. Ильинова 22 числа начнутся работы по сооружению временной кровли на 10-этажном жилом доме.
Пожар произошёл 21 мая в центре города — загорелась кровля на площади 700 квадратных метров. Пожарные эвакуировали более 150 человек. Погибших и пострадавших нет. В настоящее время пожар ликвидирован.
По информации МЧС, существенно пострадали только квартиры на 10 этаже, в квартирах с 1 по 9 этаж есть небольшие повреждения, связанные с частичным подтоплением.
Ранее Пятый канал рассказывал о том, что спасатели готовили для тушения этого пожара специальный вертолет.
ТРК «Петербург-Пятый канал»: последние новости
На северо-востоке Петербурга полыхает общежитие — видео Над Гавайями нависло токсичное облако — видео 39 человек пострадали во время жуткого урагана в Тюмени — видео
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка115
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России253
В Марселе люди в масках начали стрелять по людям42
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов189
В Сети отреагировали на выдвижение гея в мэры Москвы157
Видео
01:18
ВСУ решили «затянуть петлю» вокруг Донецка
Украина Армия
01:08
Букет Путина вызвал бурную реакцию среди журналисток
Общество
04:24
Без интернета и работы: Серебренникова оставили дома
Общество Статьи
10:47
Болгария пытается заслужить «газовое прощение» России
Экономика Статьи
00:28
Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов
Политика
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
00:34
Обама нашел новую работу
США В мире
01:21
В МИД высказались о продаже Аляски
Политика
00:50
Путин пошутил про школьную успеваемость
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение