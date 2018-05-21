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Обрушившийся на дагестанское селение ливень с градом попал на видео
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Обрушившийся на дагестанское селение ливень с градом попал на видео 

360tv.ru 58 минут назад
Фото: 360tv.ru
На границе между Акушинским и Левашинским районом Дагестана прошел мощный ливень с градом. Местная речка выгла за пределы русла, сообщили «360» очевидцы. В МЧС республики успокоили: ситуация под контролем.
По словам очевидцев, затопило пенсионный фонд Республики Дагестан по Акушинскому району — настолько обильные были осадки. Источник в МЧС республики рассказал «360», что ситуацию с паводком контролируют экстренные службы.
Судя по кадрам с места ЧП, потоки воды текут по поселку с такой силой, что попадись на пути человек — сбили бы с ног. Очевидцы, приславшие видео, рассказали, что из домов никто не рискует выходить: боятся разгула стихии. По словам местных жителей, на поселок обрушился не только ливень, но и град. О последствиях разгула стихии сообщений пока нет. Также нет сведений о пострадавших в результате потопа.
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Источник фото: телеканал «360»
Из‐за сильного ливня, прошедшего недавно в Москве, затопило рейсовый автобус на севере Москвы. Вода в салоне достигла уровня сидений. При этом, не смотря на открытые двери, пассажиры не спешили покинуть затопленный салон.
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