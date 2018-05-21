Обрушившийся на дагестанское селение ливень с градом попал на видео

На границе между Акушинским и Левашинским районом Дагестана прошел мощный ливень с градом. Местная речка выгла за пределы русла, сообщили «360» очевидцы. В МЧС республики успокоили: ситуация под контролем.

По словам очевидцев, затопило пенсионный фонд Республики Дагестан по Акушинскому району — настолько обильные были осадки. Источник в МЧС республики рассказал «360», что ситуацию с паводком контролируют экстренные службы.

Судя по кадрам с места ЧП, потоки воды текут по поселку с такой силой, что попадись на пути человек — сбили бы с ног. Очевидцы, приславшие видео, рассказали, что из домов никто не рискует выходить: боятся разгула стихии. По словам местных жителей, на поселок обрушился не только ливень, но и град. О последствиях разгула стихии сообщений пока нет. Также нет сведений о пострадавших в результате потопа.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»