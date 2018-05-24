В Индонезии вулкан Мерапи выбросил столб пепла на высоту шесть километров

МОСКВА , 24 мая — РИА Новости . Вулкан Мерапи на индонезийском острове Ява в четверг утром выбросил пепел на высоту 6 тысяч метров, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу национального агентства вулканологии.

10.54 terlihat kepulan asap di puncak Merapi, terlihat dari selo. #merapi #WaspadaMerapi #statuswaspada pic.twitter.com/tg4yJQvMw3 |@MMCfm

— IG: Merapi_News (@merapi_news) 24 мая 2018 г.

Сообщается, что извержение вулкана Мерапи, находящегося в 30 километрах от города Джокьякарта и в более чем 520 километрах от столицы Индонезии Джакарты на острове Ява, произошло в 02.55 по местному времени (22.55 мск среды). По словам главы агентства, после извержения последовал выброс ядовитых газов из картера.

"Вулканические газы опасны рядом с кратером. Поэтому мы ограничиваем какую-либо деятельность в районе 3 километров", — заявил он агентству.

Ранее сообщалось, что из-за извержения вулкана во вторник была объявлена эвакуация населения, которая затронула по меньшей мере 660 человек.

Мерапи — самый активный действующий вулкан в Индонезии, расположенный на острове Ява. Крупные извержения наблюдаются каждые семь лет, мелкие — около двух раз в год.