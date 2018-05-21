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В Чечне и Ингушетии готовятся к ливням, паводкам и селям
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В Чечне и Ингушетии готовятся к ливням, паводкам и селям 

АиФ Ставрополье 22 минуты назад
Фото: АиФ Ставрополье
Штормовое предупреждение объявили МЧС Чечни и Ингушетии в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Синоптики в регионах прогнозируют шквалистый ветер 20-25 м/с и сильные дожди. Местами пройдут грозы, также возможен град. В Чечне готовятся к селевым потокам в горных районах, в Ингушетии опасаются паводка и подтопления жилищ и посадок.
Жителям обеих республик напомнили о безопасности во время сильного ветра. Перед штормом рекомендуется убрать с балконов и дворов вещи, поставить автомобиль в гараж или под навес. При нахождении на улице следует избегать высоких деревьев, неустойчивых строений и висящих проводов. В домах желательно закрыть окна.
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