В Чечне и Ингушетии готовятся к ливням, паводкам и селям 

Штормовое предупреждение объявили МЧС Чечни и Ингушетии в связи с неблагоприятными погодными условиями.
Синоптики в регионах прогнозируют шквалистый ветер 20-25 м/с и сильные дожди. Местами пройдут грозы, также возможен град. В Чечне готовятся к селевым потокам в горных районах, в Ингушетии опасаются паводка и подтопления жилищ и посадок.
Жителям обеих республик напомнили о безопасности во время сильного ветра. Перед штормом рекомендуется убрать с балконов и дворов вещи, поставить автомобиль в гараж или под навес. При нахождении на улице следует избегать высоких деревьев, неустойчивых строений и висящих проводов. В домах желательно закрыть окна.