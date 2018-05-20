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МЧС Челябинской области объявило штормовое предупреждение
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МЧС Челябинской области объявило штормовое предупреждение 

АиФ 20 мая 2018
Фото: АиФ
По данным, полученным от Гидрометцентра, вечером 20 мая и ночью 21 мая в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.
При сильном ветре жителям области рекомендуют убрать с балконов все незакрепленные вещи и закрыть окна. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев и линий электропередачи.
«При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на автотранспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания, — предупредили в пресс-службе ГУ МЧС. — Если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления».
Резкое усиление ветра привело к стремительному распространению природных пожаров в различных районах области. Так, по словам жителей, заволокло дымом Копейск. А в Сосновском районе охвачены огнем окрестности нескольких сел.
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