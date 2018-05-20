МЧС Челябинской области объявило штормовое предупреждение

По данным, полученным от Гидрометцентра, вечером 20 мая и ночью 21 мая в отдельных районах региона ожидаются грозы, сильные ливни, крупный град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в секунду.

При сильном ветре жителям области рекомендуют убрать с балконов все незакрепленные вещи и закрыть окна. Находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие строения, а также избегать деревьев и линий электропередачи.

«При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок на автотранспорте, по возможности оставайтесь в квартире или на работе. Включите средства проводного и радиовещания, — предупредили в пресс-службе ГУ МЧС . — Если ливень застал на улице, не спускайтесь в подземные переходы и другие заглубленные помещения. Постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления».