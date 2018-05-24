На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области дорожает проезд

На платных участках федеральной трассы М-4 «Дон» с 28 мая 2018 года вырастет размер оплаты за проезд.

Индексация зависит от протяженности участка и интенсивности транспортных потоков, она не коснется только двух участков в Воронежской и Ростовской областях: 517 км — 544 км и 1091 км — 1119 км. Подорожание почувствуют преимущественно личные легковые автомобили, относящиеся к транспортным средствам 1 и 2 тарифных групп.

Для транспортных средств 3-й тарифной группы индексируется дневной тариф только на двух платных участках 414 км–464 км и 544 км — 633 км. Стоимость изменится на 10 рублей. Для транспортных средств 4-й тарифной группы изменения произойдут на платном участке 93 км — 211 км, а также на платных участках с 414 км по 633 км. Стоимость проезда изменится на 10-30 рублей в зависимости от участка.