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На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области дорожает проезд
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На трассе М-4 «Дон» в Воронежской области дорожает проезд 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На платных участках федеральной трассы М-4 «Дон» с 28 мая 2018 года вырастет размер оплаты за проезд.
Индексация зависит от протяженности участка и интенсивности транспортных потоков, она не коснется только двух участков в Воронежской и Ростовской областях: 517 км — 544 км и 1091 км — 1119 км. Подорожание почувствуют преимущественно личные легковые автомобили, относящиеся к транспортным средствам 1 и 2 тарифных групп.
Для транспортных средств 3-й тарифной группы индексируется дневной тариф только на двух платных участках 414 км–464 км и 544 км — 633 км. Стоимость изменится на 10 рублей. Для транспортных средств 4-й тарифной группы изменения произойдут на платном участке 93 км — 211 км, а также на платных участках с 414 км по 633 км. Стоимость проезда изменится на 10-30 рублей в зависимости от участка.
Конкретно в Воронежской области дорожает проезд по двум платным участкам: 492 км — 517 км (проходит через Левобережную часть Воронежа и Новоусманский район) и 544 км — 633 км (проходит по Новоусманскому, Каширскому, Лискинскому и Бобровскому районам). При этом летнее повышение не затронет обход Новой Усмани (517 км — 544 км).
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