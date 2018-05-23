Прячьтесь, а то унесёт: на Свердловскую область снова надвигается ураган 

В Свердловской области 24 мая снова ожидается порывистый ветер. Предупреждение об этом региональное МЧС разослало екатеринбуржцам.
«По информации синоптиков 24 мая по всей Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду, местами дожди и грозы, — указано в СМС от МЧС. — Будьте бдительны. Телефон пожарных и спасателей 101».
Синоптик уральского гидрометцентра рассказали, что после этого ветра в городе похолодает.
— Спускается с севера Урала циклон и днём ожидается прохождение холодного фронта — это дожди, грозы, усиление шквалистого ветра, — рассказали — До понедельника будет похолодание небольшое. В городе ночью будет +3, +5, в области 0 — +5 и местами заморозки в горных районах и низинах до -3 градусов.
Сильный ветер бушует в городе уже несколько дней. Вчера в Екатеринбурге снесло рекламные щиты и деревья, а до этого ураган напал на город 20 мая.