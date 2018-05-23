Прячьтесь, а то унесёт: на Свердловскую область снова надвигается ураган

Свердловской области 24 мая снова ожидается порывистый ветер. Предупреждение об этом региональное МЧС разослало екатеринбуржцам.

«По информации синоптиков 24 мая по всей Свердловской области ожидаются порывы ветра до 23 метров в секунду, местами дожди и грозы, — указано в СМС от МЧС. — Будьте бдительны. Телефон пожарных и спасателей 101».

Синоптик уральского гидрометцентра рассказали, что после этого ветра в городе похолодает.

— Спускается с севера Урала циклон и днём ожидается прохождение холодного фронта — это дожди, грозы, усиление шквалистого ветра, — рассказали — До понедельника будет похолодание небольшое. В городе ночью будет +3, +5, в области 0 — +5 и местами заморозки в горных районах и низинах до -3 градусов.