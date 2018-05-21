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На Свердловскую область идет новый ураган
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На Свердловскую область идет новый ураган 

Уралинформбюро 35 минут назад
Фото: Уралинформбюро
22 мая на территории Среднего Урала ожидаются порывы ветра со скоростью до 20 метров в секунду, местами пройдут дожди. Оповещение о возможных природных катаклизмах разослало региональное ГУ МЧС РФ.
Как сообщили «Уралинформбюро» в ведомстве, спрятаться от сильного ветра можно в подземном переходе или любом здании. Ни в коем случае нельзя прятаться под деревьями, рядом со стройками, рекламными щитами и за остановками общественного транспорта. Смертельно опасно находиться в это время под линиями электропередачи, а тем более подходить к оборвавшимся проводам. В случае возникновения опасности для жизни или необходимости спасательных мероприятий нужно звонить по телефонам 101 или 112.
По данным Уральского УГМС, в ночь на вторник в Свердловской области ожидаются заморозки, на почве — до минус 3. Днем воздух прогреется 23 градусов выше нуля. Отдельные порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду.
20 мая шквалистый ветер с порывами до 27 метров в секунду прошел по Среднему Уралу ломая деревья, срывая крыши и обрывая провода. Без света остались более 33 000 человек. Восстановить электроснабжение удалось к утру понедельника.
Стоит отметить, что штормовые предупреждения объявлены в Тюменской и Челябинской областях, а также Пермском крае.
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