В Краснодаре из девятиэтажки из-за пожара эвакуировали около 50 человек

"В 15:18 21 мая 2018 года поступило сообщение о загорании квартиры на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Производится эвакуация жильцов верхних этажей дома. Эвакуировано 50 человек, спасено 25 человек", — говорится в сообщении.

Уточняется, что к тушению привлекались 35 человек, в распоряжении которых 10 единиц техники. В 15:47 открытый огонь ликвидирован. Площадь пожара 45 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.