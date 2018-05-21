В Краснодаре из девятиэтажки из-за пожара эвакуировали около 50 человек 

КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали из девятиэтажки в Краснодаре, в одной из квартир которой в понедельник произошел пожар, 50 человек, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 15:18 21 мая 2018 года поступило сообщение о загорании квартиры на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Производится эвакуация жильцов верхних этажей дома. Эвакуировано 50 человек, спасено 25 человек", — говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлекались 35 человек, в распоряжении которых 10 единиц техники. В 15:47 открытый огонь ликвидирован. Площадь пожара 45 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.