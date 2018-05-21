Ещё
В Краснодаре из девятиэтажки из-за пожара эвакуировали около 50 человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Краснодаре из девятиэтажки из-за пожара эвакуировали около 50 человек 

ТАСС 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
КРАСНОДАР, 21 мая. /ТАСС/. Спасатели эвакуировали из девятиэтажки в Краснодаре, в одной из квартир которой в понедельник произошел пожар, 50 человек, сообщила в понедельник пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"В 15:18 21 мая 2018 года поступило сообщение о загорании квартиры на шестом этаже девятиэтажного многоквартирного дома. Производится эвакуация жильцов верхних этажей дома. Эвакуировано 50 человек, спасено 25 человек", — говорится в сообщении.
Уточняется, что к тушению привлекались 35 человек, в распоряжении которых 10 единиц техники. В 15:47 открытый огонь ликвидирован. Площадь пожара 45 кв. метров. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
ТАСС: последние новости
Почти 40 человек пострадали от урагана в Тюменской области Десятки человек пострадали и тысячи остались без света из-за урагана в регионах России Причиной пожара в многоэтажке Южно-Сахалинска могла стать детская шалость с огнем
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В ДНР заявили о победе под Горловкой571
Детство продлят до 30 лет115
«Болгарский поток»: почему Москва откажет Софии267
Google «убил» смартфоны5
Дробыш: «Самойлова унизила себя и страну»189
Видео
03:04
«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения
Политика
01:08
Песков прояснил вопрос с цветами Путина
Политика
06:28
Цена прорыва: Россия залезет в долги
Экономика Статьи
01:18
В ДНР заявили о победе под Горловкой
В мире
01:25
Васильева беременна от Садальского
Шоу-бизнес
01:40
Стали известны сроки интеграции МЦК с МЖД
Новости Москвы
04:52
Кудрин рассказал о серой зоне в здравоохранении
Общество
01:00
Любителей селфи поставят на место
Новости Москвы
04:55
Участников квеста душили и кусали
Общество Происшествия
Берлускони оценил Крым
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение