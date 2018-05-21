Десятки человек пострадали и тысячи остались без света из-за урагана в регионах России

МОСКВА , 21 мая. / ТАСС /. Шквалистый ветер обрушился в ночь на понедельник на уральские регионы и Восточную Сибирь. К врачам с различными травмами обратились более 170 человек, также пострадали линии электропередачи и кровли жилых домов. Подробнее о последствиях непогоды в указанных регионах и прогнозах синоптиков на ближайшее время — в материале ТАСС.

Последствия ураганов и ливней

Шквалистый ветер скоростью до 27 метров в секунду обрушился вечером 20 мая на Свердловскую и Тюменскую области. По данным пресс-службы МРСК на Урале, из-за порывов ветра без электроснабжения остались около 26 тыс. человек, сейчас электроснабжение уже восстановлено. Как уточнили ТАСС в управлении МЧС России по Тюменской области , в регионе повреждены крыши зданий Тюменского медколледжа, драмтеатра, больницы, а также нескольких зданий в области.

Как сообщила ТАСС пресс-секретарь департамента здравоохранения по Тюменской области Александра Малыгина, 174 человека, пострадавших во время урагана, обратились в больницы, шестеро госпитализированы. Среди пострадавших — 12-летняя школьница, у нее ушиб головного мозга. Одна женщина попала в реанимацию в тяжелом состоянии — во время урагана она находилась в автомобиле, на который обрушились кирпичи.

Непогода прошлась и по восточной части Сибири. В Бурятии минувшей ночью выпал мокрый снег, в столице республики от поваленных деревьев были оборваны провода и пострадали автомобили, были повреждены крыши на трех зданиях. В соседнем Забайкалье также шквальным ветром повалены деревья, но обошлось без заметных разрушений.

Дождь и ветер «гастролируют» по стране

По прогнозам синоптиков, дожди и ветер в ближайшие сутки переместятся в Центральную Россию . В частности, в Тверской области ожидают «температурные качели»: днем — до плюс 20 градусов тепла, ночью до минус 2 градусов, не исключены и дожди с градом. Такая же погода, но без ночных заморозков, ожидается в Липецкой области , а в Воронежской обещают еще и ветер со скоростью до 17 м/с.

Непогода с сильным ветром сохранится и в Сибири, где холода наблюдаются с конца апреля. По прогнозам синоптиков, в Улан-Удэ пройдут дождь и мокрый снег, порывы ветра до 20 м/c. По данным Кемеровского гидрометцентра, во вторник ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с, дожди с мокрым снегом и грозы.