Тюмень накрыла апокалиптическая песчаная буря

Сильный ураган обрушился на Тюмень . По данным регионального МЧС, скорость ветра достигала 26 метров в секунду. Местные жители поделились соцсетях фотографиями и видеозаписями бури. В нескольких местах города она подняла в воздух песок — по словам очевидцев, это напомнило кадры из фильмов. Один из таких роликов опубликован на YouTube.

«Это не кадры из нового фильма-катастрофы. Это вчерашний ураганный ветер в Тюмени», — комментируют видео во «ВКонтакте». Многие другие пользователи интернета приводят такое же сравнение.