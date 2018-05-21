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Тюмень накрыла апокалиптическая песчаная буря
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Тюмень накрыла апокалиптическая песчаная буря 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Сильный ураган обрушился на Тюмень. По данным регионального МЧС, скорость ветра достигала 26 метров в секунду. Местные жители поделились соцсетях фотографиями и видеозаписями бури. В нескольких местах города она подняла в воздух песок — по словам очевидцев, это напомнило кадры из фильмов. Один из таких роликов опубликован на YouTube.
«Это не кадры из нового фильма-катастрофы. Это вчерашний ураганный ветер в Тюмени», — комментируют видео во «ВКонтакте». Многие другие пользователи интернета приводят такое же сравнение.
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